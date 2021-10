Veröffentlicht am 31. Oktober 2021 von wwa

LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Wie kann ich Tagesmutter oder Tagesvater werden? – Kreisjugendamt bietet telefonische Beratungstage an

Wie kann man Tagesmutter oder Tagesvater werden? Dazu bietet die Kreisverwaltung Altenkirchen telefonische Beratungstage an, denn derzeit werden interessierte Frauen und Männer für diese Betreuungsaufgabe gesucht.

Die Kindertagespflege ist eine familiennahe Betreuung mit einem hohen Maß an individueller Förderung der Kinder. Auch im Kreis Altenkirchen sind die Anfragen von Eltern nach qualifizierten und geeigneten Tagespflegepersonen hoch. Hierzu startet im Februar 2022 ein neuer Qualifizierungskurs.

Die telefonischen Beratungstage finden am Dienstag, 9. November, in der Zeit von 9 bis 19 Uhr, und am Donnerstag, 11. November, von 9 bis 12 Uhr statt. Im Gespräch mit den Fachkräften der Kindertagespflege des Jugendamtes beim Kreis, Susanne Morgenschweis und Carola Paas, können gezielt Fragen zur Qualifizierung und Tätigkeit im Bereich der individuellen Betreuung als Tagespflegeperson gestellt werden. Sie sind erreichbar unter 02681-812561.