Veröffentlicht am 31. Oktober 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Fortbildung für Pflegekräfte zum Thema „Achtsamkeit und Selbstfürsorge im Pflegeberuf“ im Haus Felsenkeller.

Am Donnerstag, den 18. und Freitag, den 19. November 2021 von jeweils 9 bis 16 Uhr findet im Haus Felsenkeller unter Leitung der Referentin Anke Pfeffermann eine Fortbildung für Pflegekräfte zum Thema „Achtsamkeit und Selbstfürsorge im Pflegeberuf“ statt. Menschen, die pflegerisch tätig sind, werden mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert. Sie werden nicht nur körperlich, sondern auch mental und emotional sehr stark in ihrem beruflichen Alltag gefordert. Dies kann zu Überforderung, Erschöpfung und sogar Burn-out führen. Zudem erschwert der Schichtdienst auch das Ausüben von Hobbies oder Sport und steht teilweise dem Kontakt zu Freunden und Familie entgegen, sodass auch die Teilhabe am sozialen Leben zu wünschen übrig lassen kann.

Bei dieser Fortbildung wird unter anderem die Frage gestellt: welche Ressourcen habe ich, um in Balance zu leben und meinen Beruf mit Freude auszuüben? Das Ziel dieser Fortbildung ist es, die eigenen Grenzen zu erkennen, ernst zu nehmen und zu würdigen. So wird es möglich, Veränderungen in den Blick zu nehmen und erste Schritte dahingehend zu erarbeiten. Die Teilnahmegebühr beträgt 210 Euro. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.