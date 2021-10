Veröffentlicht am 30. Oktober 2021 von wwa

KIRCHEN (Sieg) – Neustart der Veranstaltungen von „Sabine trifft…“ Am 09. November 2021 zu Gast: Kurt Beck

Die heimische Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler führt auch in dieser Legislatur die beliebte Veranstaltungsreihe „Sabine trifft…“ weiter. Am 09. November wird sie Kurt Beck, Ministerpräsident a.D. als Gast begrüßen dürfen. Passend zum Jahrestag der Reichspogromnacht wird er in einem Impulsreferat die Spaltung der Gesellschaft durch Populisten und Extremisten und die damit verbundenen Gefahren für die Demokratie aufzeigen, sowie herausarbeiten, wie der gesellschaftliche Zusammenhalt wiederhergestellt und bewahrt werden kann.

Im Anschluss sind die Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen mit Kurt Beck und Sabine Bätzing-Lichtenthäler ins Gespräch zu kommen.

Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr im Ratssaal der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen/Sieg und unterliegt der 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet). Auch wenn die Veranstaltung gestreamt wird, freut sich die Abgeordnete über zahlreiches Erscheinen vor Ort. Anmeldungen werden erbeten unter post@baetzing-lichtenthaeler.de oder 02741/25454.