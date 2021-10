Veröffentlicht am 29. Oktober 2021 von wwa

VERBANDSGEMEINDE WISSEN – Martinszüge in der Verbandsgemeinde Wissen

Die Martinszüge in der Verbandsgemeinde Wissen können in diesem Jahr mit geringen Einschränkungen wieder stattfinden. Gemäß der zurzeit gültigen Corona-Bekämpfungsverordnung für Rheinland-Pfalz sind die Umzüge unter freiem Himmel ohne Kontakterfassung oder Maskenpflicht erlaubt. Es sind auch keine Kontrollen notwendig, ob jemand geimpft, genesen oder getestet ist. Zwischen den Teilnehmenden gilt das übliche Abstandsgebot von 1,5 Meter. Die Begleitung durch Musikgruppen ist unter Beachtung der Hygieneregeln zulässig. Die Verwaltung bittet darauf zu achten, dass auch bei den Zusammenkünften an den Martinsfeuern die Abstände eingehalten werden. Bei der Verteilung der Martinsbrezeln an die Kinder besteht bei der Ausgabe die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (Maskenpflicht). Davon befreit sind Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres. Wenn typische Symptome einer Corona-Erkrankung vorliegen, ist eine Teilnahme nicht zulässig.

Übersicht der Martinszüge in der Verbandsgemeinde Wissen:

Birken-Honigsessen: Donnerstag, 11. November 2021, 17:30 Uhr Martinszug ab Kirche über Talstraße, Hofstraße, Hauptstraße/K71, Auf der Heide, Hüllstraße und Von-Ketteler-Straße zum Festplatz

Hövels: Freitag, 12. November 2021, 18:00 Uhr Martinszug über Am Bahnhof bis zum Bürgerhaus

Katzwinkel (Sieg): Freitag, 12. November 2021, 17:00 Uhr Wortgottesdienst, anschl. Martinszug ab Katholischer Kirche über Dr.-Alfred-Reichmann-Straße, Knappenstraße/L279 und Erlenstraße/K72 zum Schützenplatz

Mittelhof: Dienstag, 09. November 2021, 17:00 Uhr Martinsspiel in der Kirche, ca. 17:30 Uhr Martinszug ab Kirche über Hauptstraße/K127, Betzdorfer Landstraße/K126 und Kirchweg zum Rodder-Berg

Selbach (Sieg): Donnerstag, 11. November 2021, 18:00 Uhr Vorfeier in der Kirche, ca. 18:15 Uhr Martinszug ab Kirche über Kirchstraße/K123, Hauptstraße/K130 und Schützenstraße zum Schützenplatz

Stadt Wissen: Sonntag, 07. November 2021, 18:00 Uhr ab Marktplatz (Marktstraße) über Auf dem Platz, Im Buschkamp, Platz des Wissener Jahrmarktes, Auf der Rahm, Im Kreuztal und Am Schützenplatz zum Schützenplatz

Stadtteil Köttingerhöhe: Donnerstag, 11. November 2021, 17:30 Uhr Sammelpunkt Mitarbeiterparkplatz KiTa (Hachenburger Straße 121), über Gehweg der Hachenburger Straße/L289 und die Kolpingstraße (entgegen der Einbahnstraße) bis zum Gelände des Ski-Clubs

Stadtteil Schönstein: Donnerstag, 11. November 2021, 18:30 Uhr ab Schloss Schönstein über Fürst-Hatzfeldt-Straße/K126 und Schlossstraße/L278 zum Sportplatz