HORHAUSEN – Sicherheit für Seniorinnen und Senioren steht beim „Präventionsnachmittag“ der Horhauser Seniorenakademie am 11. November 2021 im Mittelpunkt

Der Vorbereitungskreis der Seniorenakademie lädt zum „Präventionsnachmittag“ am Donnerstag, 11. November 2021, ab 14:30 Uhr in das Kaplan-Dasbach-Haus ein. Dabei stehen Tipps und Infos zum Einbruchschutz und Betrug am Telefon im Fokus. Vorsitzender Rolf Schmidt-Markoski: „Das Thema Sicherheit beeinflusst unseren Alltag und hat Auswirkungen auf das Lebensgefühl im persönlichen Umfeld. Die Polizei stärkt die Sicherheit der Senioren mit präventiven Projekten und Informationen“. Das Programm startet mit der Kaffeetafel, danach wird Kriminalhauptkommissar Thomas Budday (Polizeipräsidum Koblenz) zu den Themen Einbruchschutz, „Enkeltrick“, „falscher Polizeibeamter“ und „Fakeshops im Internet“ informieren und auch für Fragen zur Verfügung stehen.

Ein weiteres kurzes Thema an dem Nachmittag wird die PflegeSelbsthilfe sein. Sylvia Wawrzinski-Schmidt, pädagogische Mitarbeiterin in der Kontaktstelle PflegeSelbsthilfe in Westerburg, wird über den Aufbau einer Selbsthilfegruppe in Horhausen informieren. „Mit dem Aufbau und der Unterstützung möchten wir diesen Menschen in der Pflegesituation vor Isolation bewahren, den Austausch auf Augenhöhe ermöglichen und so die Gesundheit Pflegender schützen“, so Sylvia Wawrzinski-Schmidt. Für den Nachmittag gelten Corona-Regeln. Infos und Anmeldung (unbedingt erforderlich): Vorsitzender Rolf Schmidt-Markoski, Tel. 02687/929507, oder per E-Mail: Schmidt-Markoski@t-online.de) Beispielfoto: Polizei Mainz