Veröffentlicht am 28. Oktober 2021 von wwa

KREIS NEUWIED – Ferienfreizeit „Sport & Spiel im Ring“ verging wie im Flug

Drei Tage „Sport & Spiel im Ring“ für Kinder – so hieß das Angebot des Kreis-Gesundheitsamtes in den Herbstferien. Am Sportplatz Bimsstrasse konnten die Kinder, angeleitet von Vertrauenscoach und Kreisbewegungsmanager Stefan Puderbach, neben bereits bekannten Ballsportarten auch umweltfreundliche, nachhaltige Disziplinen wie Inline-Skating, Slackline, Rollski und Nordic Inline-Skating kennenlernen.

Spaß an Spiel und Bewegung unter Gleichaltrigen und unter freiem Himmel war den in diesem Fall ausschließlich weiblichen Teilnehmerinnen nach der langen Zeit des Homeschoolings deutlich anzusehen. Und so verging die Zeit trotz des teils sehr herbstlichen Wetters wie im Fluge.

Die Bewegungstage fanden in Zusammenarbeit mit dem Quartiersmanager des Raiffeisenrings Mario Seitz (Diakonisches Werk), der Koordinatorin Gesundheitsförderung und Prävention des Gesundheitsamtes Neuwied Rita Hoffmann- Roth sowie dem Kreisbewegungsmanager Stefan Puderbach und mit Unterstützung des Vereins Heddesdorfer Bürger statt. Foto: