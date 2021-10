Veröffentlicht am 27. Oktober 2021 von wwa

LANDKREIS NEUWIED – 38 neue Corona-Infektionen in Landkreis Neuwied am Mittwoch, 27. Oktober 2021 und Warnstufe zwei

Am Mittwoch, 27. Oktober 2021, verzeichnet der Landkreis Neuwied 38 Corona-Neuinfektionen und damit die 100er-Grenze bei der Inzidenz überschritten. Mit 103,8 liegt er bei diesem Leitindikator in der Warnstufe 2. Da allerdings die anderen beiden Leitindikatoren – Hospitalisierung 2,8; Intensivbelegung: 4,09% – weiterhin in der untersten Warnstufe sind, bleibt der Kreis insgesamt in der Warnstufe 1.

Wie die stellvertretende Gesundheitsamtsleiterin Ilonka Degenhardt mitteilt, sind Anfang der Woche die nach den Ferien zurückkehrenden Schüler vor Unterrichtsbeginn getestet worden. Dabei gab es zehn positive Ergebnisse, die aber aufgrund der frühzeitigen Testung keine weiteren Kreise – im Sinne von Quarantäneanordnungen für Mitschüler – gezogen haben. Außerdem haben sich im Nachgang auch nicht alle positiven Schnelltestergebnisse bestätigt. Darüber hinaus sind aktuell vier Kindertagesstätten von positiven Fällen betroffen. Eine weitere Steigerung sei nicht auszuschließen.

Landrat Achim Hallerbach appelliert in diesem Zusammenhang noch einmal an alle, auch weiterhin die Abstands- und Hygieneregeln zu beachten.