27. Oktober 2021

HEIMERSHEIM – Ada-Lovelace-Projekt unterstützt Herbstferienangebot der Okuja in Bad Neuenahr-Ahrweiler

14 Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren haben im Rahmen der Herbstferienfreizeit der Offene Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler (Okuja) am viertägigen Angebot des Ada-Lovelace-Projekts (ALP) der Hochschule Koblenz, RheinAhrCampus Remagen und der Universität Koblenz in den Räumlichkeiten der Grundschule Heimersheim teilgenommen. Die Schülerinnen und Schüler wurden während der vier Veranstaltungstage begleitet von Mentorinnen des Ada-Lovelace-Projektes, die als Studentinnen an der Hochschule in Remagen oder an der Universität Koblenz ein MINT-Fach studieren, also einen Studiengang aus dem Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

Die teilnehmenden Kinder erwartete ein spannendes Programm. Am ersten und zweiten Tag bauten sie sich ein Geschicklichkeitsspiel, den „Heißen Draht“. Ganz nebenbei erklärten die Mentorinnen Melina, Johanna und Cornelia, wie ein Stromkreis funktioniert, wie Löten geht und dass es beim technischen Bauen darauf ankommt, sorgfältig zu arbeiten. Den eigentlichen heißen Draht durften sich alle selbst zurechtbiegen, somit kam auch die Kreativität nicht zu kurz. Am nächsten Tag lernten die Kinder den kleinen Minicomputer Calliope kennen, den sie eigenhändig programmierten. Christiana Hoerster, Ada-Lovelace-Projektleiterin vom RheinAhrCampus Remagen: „Viele fragen sich, ob Programmieren für Kinder nicht zu schwer ist. Das Gegenteil ist der Fall, vor allem, wenn die Angebote altersgerecht auf die Teilnehmenden zugeschnitten sind. Kinder haben zudem heutzutage den Vorteil, dass sie in die digitale Welt hinein geboren wurden und damit aufwachsen.“ Weil die Schülerinnen und Schüler viel Spaß mit Calliope hatten, ist geplant, dieses Angebot zu einem anderen Zeitpunkt weiter zu vertiefen.

Aufgrund der Flutkatastrophe wurden viele Bäume weggeschwemmt und viele Vögel haben ihren Lebensraum verloren. Deshalb stand am letzten Tag der Bau eines Vogelfutterhäuschens auf dem Plan, damit die Kinder die Vögel im Winter in den Gärten versorgen können. „Die Kinder sind sehr geschickt mit Hammer und Nägeln umgegangen und waren alle am Ende ganz stolz auf ihr Ergebnis“, waren sich Laura und Migena, Studentinnen des Masterstudiengangs Applied Physics, einig.

Am letzten Tag des 14tägigen Herbstferienangebots der Okuja hatten die Organisatorinnen der Okuja einen Elternnachmittag organisiert. Dort konnten sich alle Akteurinnen und Akteure, die während der 14 Tage ein Angebot für die Kinder durchgeführt hatten, den Eltern vorstellen. Der Elternnachmittag war ein toller Abschluss einer gelungenen Veranstaltung.

Das Team der Okuja, Sara Wessel, Annette Gies und Jasmine Schröer, hatte das Angebot des ALP dankbar angenommen, da der Ansturm auf das Ferienangebot in diesem Jahr besonders groß gewesen war. Viele Familien waren in den Ferien mit den Aufräumarbeiten der Flut beschäftigt. Außerdem fehlten viele jugendliche Helferinnen und Helfer, die zu Hause gearbeitet haben, da deren Familien selbst von der Flut betroffen sind.

Das Ada-Lovelace-Projekt, benannt nach der englischen Mathematikerin Ada Lovelace, ist eine rheinland-pfälzische Initiative zur Gewinnung von Mädchen und jungen Frauen für Berufe und Studiengänge im MINT-Bereich. Studentinnen der MINT-Fächer arbeiten in diesem Projekt als Mentorinnen, bieten Praxisworkshops für Schülerinnen an und beraten junge Frauen in der Phase der Berufsorientierung. Das Projekt wird gefördert von verschiedenen rheinland-pfälzischen Länderministerien (MWG und MFFKI) und dem Europäischen Sozialfond.