Veröffentlicht am 26. Oktober 2021 von wwa

SEELBACH – Dritter „Runder Kulturtisch“ in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld mit vielen Impulsen und guten Ideen – Kulturschaffende trafen sich im „Roten Haus“ in Seelbach –

„Es tut sich was in Sachen Kultur in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld“, freute sich der Erste Beigeordnete Rolf Schmidt-Markoski beim dritten „Runden Kulturtisch“ im „Roten Haus“ in Seelbach. „Die Verbandsgemeinde ist allen Kulturschaffenden sehr dankbar, insbesondere wenn auch Kulturarbeit ehrenamtlich betrieben wird. Kultursuchende finden einen bunten ‚Kultur-Blumenstrauß‘ mit tollen Angeboten in den unterschiedlichsten Sparten.“ Als besondere Gäste konnten Bartel Meyer (Kulturbüro Rheinland-Pfalz) als Referent sowie Lukas Dörrie (Regionalmanager der LEADER-Region Westerwald-Sieg) begrüßt werden.

Bartel Meyer stellte das Kulturbüro Rheinland-Pfalz mit Sitz in Lahnstein sowie seine Aufgaben vor. „Kultur stärkt, sie bietet vielfältige Möglichkeiten der Bildung und Selbsterfahrung. Das Kulturbüro versteht Kultur als Grundrecht für Jede und Jeden und arbeitet daran, dass es für alle Menschen – egal, wo in Rheinland-Pfalz – greifbar und ergreifend, lebendig und erlebbar wird. Auf dieser Grundlage unterstützt das Kulturbüro Rheinland-Pfalz Jugendliche, Schulen, kulturelle Einrichtungen und Institutionen, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Künstlerinnen und Künstler durch Weiterbildung, Beratung und Coaching, um die Vielfalt der Kulturlandschaft nachhaltig zu stärken.“

Im Verlauf des „Runden Kulturtischs“ konnten verschiedene Themen diskutiert werden: angefangen von Auftrittsmöglichkeiten über die Nachwuchsgewinnung in Vereinen bis hin zur Netzwerk-Etablierung und Fördermöglichkeiten für Kulturveranstaltungen. Auf besonderes Interesse stieß die Idee von Dany Keller (Eichelhardt), eine „Kulturparade“ mit den Kultur-Akteuren der Verbandsgemeinde in der Stadt Altenkirchen durchzuführen, um das Kulturangebot in der Region noch sichtbarer werden zu lassen. Rebecca Seuser, Mitarbeiterin der Verbandsgemeindeverwaltung, machte noch auf Hinweise zu Fördermöglichkeiten für Kultur und Ehrenamt auf der Homepage der Verbandsgemeinde unter https://www.vg-altenkirchen-flammersfeld.de/gemeinde-politik/foerderprogramme aufmerksam bevor Rolf Schmidt-Markoski zum Abschluss allen Beteiligten für den konstruktiven Austausch sowie Hermann Nick für den angenehmen Aufenthalt im „Roten Haus“ dankte.

Der vierte „Runde Kulturtisch“ ist für Frühjahr 2022 geplant. Er soll in den Kunsträumen von Katharina Keller und Frank Herzog in Eichelhardt stattfinden. Foto: VG AKFF