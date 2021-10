Veröffentlicht am 26. Oktober 2021 von wwa

NEUWIED – Mit bunten Laternen durch die Straßen ziehen – Termine der Martinszüge in Innenstadt und Stadtteilen

Wenn die Martinszüge durch Neuwieds Innenstadt und die Stadtteile ziehen, beginnen Kinderaugen zu strahlen. Einige Stadtteile (Altwied, Block, Engers, Feldkirchen und Rodenbach) verzichten allerdings auch in diesem Jahr Corona-bedingt auf einen Umzug. Hier die Termine im Einzelnen:

Gladbach: Freitag, 12. November, 17.45 Uhr Einstimmung in der katholischen Kirche, anschließend gegen 18 Uhr Abmarsch zur Feuerstelle via Sandgasse und Josef-Wittlich-Straße.

Heimbach-Weis: Mittwoch, 10. November; 17.30 Uhr Gottesdienst in der Kirche Heimbach; anschließend Abmarsch ab Marktplatz Heimbach über Burghofstraße, Markenweg, Auf dem Pirlich, erneut Burghofstraße und Fürther Weg zur Feuerstelle „Am Königsgericht“.

Hüllenberg: Freitag, 12. November, 18 Uhr ab Bushaltestelle Höhenstraße über Windhauser Weg, Pause am „Spieser Eck“, danach weiter via Windhauser Weg in die Max-Dünnebier-Straße, über Feldweg bis Feuerstelle (wie 2019)

Irlich: Mittwoch, 10. November, 17.15 Uhr Wortgottesdienst in der katholischen Kirche, anschließend ab Kirche über Apostelstraße, Talweg, Schultheiß-Damen-Straße bis zur Feuerstelle am Wiedufer (Kirmesplatz, wie 2019).

Neuwied-Innenstadt: Donnerstag, 11. November, 17.30 Uhr, ab Luisenplatz über Mittelstraße, Heddesdorfer Straße zur Feuerstelle auf der Heddesdorfer Kirmeswiese (wie 2019).

Niederbieber-Segendorf: Freitag, 12. November, 18 Uhr Wortgottesdienst in der katholischen Kirche; Weg: etwa 18.30 Uhr ab Kirche über die Straße „An der Bonifatiuskirche“ zur Aubachstraße, nach deren Überquerung weiter auf den Wirtschaftsweg neben Firma Werhand bis zur dahinterliegenden Wiese.

Oberbieber: Freitag, 12. November, 17 Uhr Gottesdienst in der evangelischen Kirche, anschließend gegen 17.30 Uhr Aufstellung am „Lila Platz“, von dort rechts in die Friedrich-Rech-Straße, dann links in die Braunsbergstraße, wieder links auf Braunsbergstraße bleibend, danach rechts in die Straße „Zum Aubachtal“ bis zur Feuerstelle Schwimmbad-Parkplatz.

Torney: Donnerstag, 11. November, 17 Uhr, Abmarsch ab dem Kindergarten zur Feuerstelle im Feld, links hinter dem Bürgerhaus, links vom Bolzplatz (wie 2019).