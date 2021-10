Veröffentlicht am 26. Oktober 2021 von wwa

RHEINBROHL – Sachbeschädigungen in Werkshalle in der „Arienheller Straße“ in Rheinbrohl

Montagnachmittag, 25. Oktober 2021, zeigte der Besitzer einer Halle in der Arienheller Straße in Rheinbrohl eine Sachbeschädigung an. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang durch Entfernen von Holzbrettern und demolierten einen abgestellten Bagger. Der Tatzeitraum kann nicht genau eingegrenzt werden, dürfte aber in den Tagen vor dem 25. Oktober liegen. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei