Veröffentlicht am 25. Oktober 2021 von wwa

ST KATHARINEN – Verkehrsunfall auf der Einmündung Linzer Straße – Bahnhofstraße

Freitagmorgen, 22. Oktober 2021, kam es zum Zusammenstoß zweier Pkw an der Einmündung Linzer Straße – Bahnhofstraße in St. Katharinen. Eine 58jährige Pkw-Fahrerin aus St. Katharinen hatte beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Pkw eines 52jährigen Mannes aus Balgheim übersehen. Der 52jährige wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Quelle: Polizei