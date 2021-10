Veröffentlicht am 25. Oktober 2021 von wwa

REGION – Instandsetzungsarbeiten an der B 256, AS Distelfeld in Fahrtrichtung Bonn

Von Montag, 25. Oktober 2021, bis voraussichtlich Freitag, 29. Oktober 2021, wird auf die Fahrbahn der Bundesstraße 256, AS Distelfeld in Fahrtrichtung Bonn, im Auftrag des LBM Cochem-Koblenz ein DSK (Dünne Schicht im Kalteinbau) -Belag aufgebracht.

Es handelt sich hierbei um eine wirtschaftliche Erhaltungsmaßnahme an einer Straße, um die planmäßige Lebensdauer zu erreichen. Mit vergleichsweise geringem Aufwand wird die Oberfläche der Straße durch eine neue Schicht versiegelt. Damit werden Risse geschlossen, durch die ansonsten Wasser in den Straßenaufbau eindringen kann, die Griffigkeit verbessert und Spurinnen beseitigt.

Für die Dauer der Arbeiten im vorgenannten Zeitraum muss die Strecke voll gesperrt werden. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Den Auftrag hat nach öffentlicher Ausschreibung die Firma Kutter Straßenbau erhalten. Der Landesbetrieb Mobilität Cochem-Koblenz bittet die Verkehrsteilnehmer um vorsichtige Fahrweise im Baustellenbereich und um Verständnis für die auftretenden Verkehrsbeeinträchtigungen.