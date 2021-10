Veröffentlicht am 24. Oktober 2021 von wwa

BETZDORF – Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss in Betzdorf

Freitagmittag, 22. Oktober 2021, wurde gegen 13:00Uhr im Rahmen der Präventivstreife in der Steinerother Straße in Betzdorf ein PKW festgestellt, der das Rotlicht einer Lichtzeichenlage missachtete. Während der anschließenden Kontrolle wurden bei dem Fahrzeugführer erhebliche Auf- und Ausfallerscheinungen festgestellt, die auf einen zurückliegenden Betäubungsmittelkonsum hindeuteten. Ein im Anschluss durchgeführter Test bestätigte den Verdacht, sodass eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde. Weiterhin wurden bei ihm geringe Mengen an Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt. Quelle: Polizei