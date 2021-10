Veröffentlicht am 24. Oktober 2021 von wwa

STEINEBACH – Verkehrsunfall an der Einmündung K 121 – K 122 Steinebach-Malberg

Freitagmittag, 22. Oktober 2021, gegen 14:56 Uhr ereignete sich auf der K 121 ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Eine Verkehrsteilnehmerin befuhr die Kreisstraße 121 (Malberg) in Fahrtrichtung Kreisstraße 122. An der Einmündung übersah sie den von links kommenden PKW, der auf der Kreisstraße 122 von Steinebach nach Malberg fuhr und missachtete dessen Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen verursacht wurde. Die Beifahrerin eines der Fahrzeuge erlitt eine Verletzung am rechten Arm. Quelle: Polizei