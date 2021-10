Veröffentlicht am 24. Oktober 2021 von wwa

BERLIN-KIRCHEIB-NEITERSEN – Sprach-Kitas in Kircheib und Neitersen erhalten je 31.253 Euro Bundesförderung – Erwin Rüddel: „Ein wichtiger Beitrag für optimale pädagogische Arbeit“

Ich habe positive Nachrichten für die Sprach-Kitas in Kircheib und Neitersen. Sowohl die Sprach-Kita ‚Knolle Bolle‘ in Kircheib als auch die Sprach-Kita ‚Pusteblume‘ in Neitersen werden im Rahmen des Aktionsprogramms ‚Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche‘ mit jeweils 31.253 Euro gefördert“, teilt aktuell der direkt gewählte heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel mit.

Im Rahmen dieses Aktionsprogramm können bundesweit 1.000 weitere zusätzliche Fachkräfte in „Sprach-Kitas“ gefördert werden. Damit noch mehr Kinder von alltagsintegrierter sprachlichen Bildungsarbeit in den Sprach-Kitas profitieren und die Folgen der Pandemie rasch überwunden werden können, stellt das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) in den Jahren 2021 und 2022 weitere 100 Millionen Euro zur Verfügung.

„Ein Ziel der pädagogischen Arbeit ist, den Kindern Mut zu machen, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu finden, dass sie selbstsicher, aber auch verantwortungsvoll mit sich selbst, mit anderen Menschen und der Umwelt, insbesondere der Natur umzugehen lernen“, ergänzt der Parlamentarier.

Den Kindern soll dabei ein lebenslanges Lernen mit Freude und Interesse ermöglicht werden, wobei die einzelnen Bildungs- und Erziehungsbereiche nicht isoliert zu sehen sind, sondern ineinander übergreifen. Sprache, Wahrnehmung, Bewegung, künstlerische Ausdrucksformen, Spiel, interkulturelles Arbeiten und Bildung sind besondere Schwerpunkte der Arbeit.

Die Fördersumme in Höhe von 31.253 Euro bezieht sich je Kita sich auf den Zeitraum 1. Oktober 2021 bis 31. Dezember 2022. „Es freut mich und ich bin mir sicher, dass mit den Sprach-Kitas in Kircheib und Neitersen zwei weitere wichtige Einrichtungen in meinem Wahlkreis durch dieses Bundesprogramm profitieren“, bekräftigt Erwin Rüddel.