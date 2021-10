Veröffentlicht am 23. Oktober 2021 von wwa

BAUMHOLDER – Schwerer Verkehrsunfall auf der L 348

Samstagvormittag, 23. Oktober 2021, um 11:15 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall an der Einmündung L 348/L 169, im Bereich des „Schwarzen Wäldchen“. Ein Pkw-Fahrer befuhr die L 169 aus Baumholder kommend und wollte nach links auf die L 348 in Richtung Freisen abbiegen und übersah einen Pkw, der aus Freisen kam und in Richtung Idar-Oberstein unterwegs war. Das bevorrechtigte Fahrzeug kollidierte dabei mit der Fahrerseite des Unfallverursachers.

Die vorfahrtsberechtigte Fahrerin wurde schwer verletzt, der Unfallverursacher und sein Beifahrer wurden leicht verletzt. Die Fahrer der Unfallfahrzeuge wurden in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme war die Strecke aus Richtung Idar-Oberstein für etwa 90 Minuten gesperrt, es kam zu kleineren Verkehrsbeeinträchtigungen. Im Einsatz war die Feuerwehr, der Rettungsdienst, die Straßenmeisterei, ein Abschleppdienst und die Polizei. Quelle und Foto: Polizei