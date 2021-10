Veröffentlicht am 23. Oktober 2021 von wwa

IDAR-OBERSTEIN – Traktor stößt mit PKW zusammen – Beide Fahrer sehbereinträchtigt?

Zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall kam es am Freitagnachmittag, 22. Oktober 2021, gegen 16 Uhr in Hettenrodt. In der Ortslage stieß eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit einem entgegenkommenden PKW frontal zusammen, da dem jungen Fahrer des Traktors im wahrsten Sinne des Wortes der „Durchblick“ fehlte. Durch zwei geladene Heuballen am Frontlader übersah er trotz langsamer Fahrt auf der schmalen Straße das entgegenkommende Fahrzeug, wodurch es zu einer Kollision kam, bei der die Vorderreifen erst auf der Motorhaube des Autos zum Stehen kamen. Im PKW wurde niemand verletzt, obwohl durch das Gewicht der beiden Rundballen das Dach bzw. Frontscheibe stark eingedrückt wurden. Wegen dem unsachgemäßen Transport der Ballen wurde gegen den Unfallverursacher ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Quelle und Foto: Polizei