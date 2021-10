Veröffentlicht am 23. Oktober 2021 von wwa

BETZDORF – BERLIN Bätzing-Lichtenthäler nimmt an Koalitionsverhandlungen in Berlin teil

Nach den erfolgreichen und zügigen Sondierungen zwischen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP beginnen nun die Koalitionsverhandlungen für eine Ampel-Koalition auf Bundesebene. Dabei wird die heimische Landtagsabgeordnete aus dem Wahlkreis 1 (Betzdorf/Kirchen), Sabine Bätzing-Lichtenthäler, in Berlin für die SPD mitwirken und in der Arbeitsgruppe „Gute Lebensverhältnisse in Stadt und Land“ mitverhandeln.

„Ich freue mich, dass ich die Interessen eines Flächenlandes in diese Arbeitsgruppe einbringen kann und dass ich als Teil des SPD-Teams bei den Koalitionsverhandlungen dabei sein darf. Als Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion kann ich die Erfahrungen aus der erfolgreichen Ampel-Koalition in Mainz mit einbringen.

Verhandlungen auf Augenhöhe, vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie das Abdecken der eigenen Kernthemen, aber auch das Raum lassen für die Koalitionspartner – das sind unsere Schlüssel zum Erfolg. Ich bin zuversichtlich, dass bald auch eine Ampel in Berlin Signale des Aufbruchs sendet.“