Veröffentlicht am 23. Oktober 2021 von wwa

WISSEN – Wanderung des VdK Wissen mit Hund

Nach gut anderthalb Jahren des erzwungenen Stillstands konnte der VdK-Ortsverband Wissen endlich wieder eine Wanderung unternehmen. Am Samstagnachmittag traf man sich auf dem Gelände des Gewerbegebiets Alte Hütte in der Wissener Brückhöfe. Von dort ging es auf der Trasse der ehemaligen Katzwinkeler Grubenbahn immer am Bröhlbach entlang Richtung Mühlenthal. Der Weg befindet sich in einem guten Zustand und so kam die muntere Truppe rasch voran.

Auf halber Strecke legte man einen Zwischenstopp ein, stärkte sich und peilte das restliche Stück mit frischen Kräften an. Dann dauerte es nicht mehr lang, bis das Ziel, die Gaststätte Zur Alten Mühle, erreicht war. Am Schluss waren es fast 50 Mitglieder und ein Hund, die in Mühlenthal zusammen kamen. Vorsitzender Thomas Schilling bedankte sich auch um Namen des Vorstands für die zahlreiche Teilnahme und leitete zum gemeinsamen Mahl über. Den restlichen Samstag verbrachten die VdKler bei bester Stimmung und hatten sich auch allerhand zu erzählen. (bt) Foto: Bernhard Theis