22. Oktober 2021

ERPEL – Verkehrsunfall in der „Bahnhofstraße“ in Erpel

Am Donnerstagnachmittag, 21. Oktober 2021, stießen zwei Pkw im Begegnungsverkehr in der Bahnhofstraße in Erpel zusammen, wobei eine 17jährige Fahranfängerin aus Erpel verletzt wurde. Quelle: Polizei