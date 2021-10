Veröffentlicht am 22. Oktober 2021 von wwa

BENDORF – Fahrzeug überschlägt sich auf der B 42

Mittwochnachmittag, 20. Oktober 2021, gegen 15:28 Uhr befuhr ein 57jähriger Fahrzeugführer die B 42 aus Neuwied kommend in Richtung Bendorf. Beim Verlassen der B 42 an der Anschlussstelle Engers kam er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, geriet auf den Seitenstreifen und überschlug sich. Der Fahrer wurde nach dem Unfall leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird von der Polizei auf circa 4.000 Euro geschätzt. Quelle: Polizei