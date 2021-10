Veröffentlicht am 21. Oktober 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Nachtmusik mit Nachtkonzert von 2 bis 2 Uhr

Zum neunten Mal lädt der Geheime Küchenchor, zu ungewöhnlicher Zeit, zu nächtlichem Kunstgenuss bei Kerzenlicht ein. Eine Möglichkeit, kreativ mit der ansonsten eher ungeliebten Zeitumstellung umzugehen, zeigt der Chor seit zehn Jahren: Um 2 Uhr beginnt das nächtliche Konzert, um dann, nach einer Stunde Musik, um 2 Uhr zu enden. Ist die Mondscheinsonate jetzt wirklich erklungen? Habe ich tatsächlich ein Maori-Wiegenlied gehört? Wurde da eine Gutenachtgeschichte gelesen? War das alles ein Traum?

Von Norwegen bis Haiti, von Dänemark in die USA nehmen die Chormitglieder die Besucher mit, zeigen wie Menschen der Nacht in Tönen und Worten begegnen. Nach dem leider ausgefallenen Nordlichter-Konzert gibt es diesmal hier viel Musik & Lyrik aus dem Norden.

Ob das Schlaflied in einer Jurte unter den Nordlichtern gesungen wird oder in einem Kinderzimmer im 49.Stock einer nordamerikanischen Großstadt, ob schlichtes Volkslied oder Lyrik kunstvoll in Töne gesetzt, ganz leicht finden die Miniaturen den Weg ins Herz.

Mit Träumereien von Cage, Grieg, Chopin und anderen begleitet Anna Keck am Klavier das Vokale.

Mond und Sterne zum Reinbeißen gibt es (coronakonform) auch wieder. Stellen Sie ihren Wecker und kommen Sie: Sonntag, den 31. Oktober um 02:00 Uhr (ja, in der Nacht) in die Christuskirche in Altenkirchen.

Eintritt: Spende