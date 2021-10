Veröffentlicht am 21. Oktober 2021 von wwa

REGION KIRCHEN – Feuerwehr seit den frühen Morgenstunden im Sturmschädeneinsatz

Die Löschzüge der Verbandsgemeindefeuerwehr Kirchen bewältigen bereits etliche Einsätze bei denen der „amtierende“ Sturm Schäden verursachte: In Harbach fiel ein Baum auf ein Haus. Im Einsatz waren die Löschzüge aus Harbach und Niederfischbach.

In Kirchen legte sich ein Baum auf die L 280 zwischen Kirchen und Wehbach. Im Einsatz war der Löschzug Kirchen. Auf der B 62 bei Mudersbach lagen kleinere Äste auf der Fahrbahn. Die Sache erledigte der Löschzug Mudersbach. In Engelshäuschen fiel ein Baum auf die Straße. Der Löschzug Friesenhagen nahm sich der Sache an. In Wehbach Buchenhof versperrte ein größerer Ast die Straße. Dort trat der Bauhof in Aktion. Quelle und Fotos: FFW VG Kirchen