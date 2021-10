Veröffentlicht am 21. Oktober 2021 von wwa

MAULSBACH – Wandertour des Schützenverein Maulsbach – Schützen wanderten neu angelegten Wanderweg zwischen Hirz- und Maulsbach

Der 1. Vorsitzende des Schützenverein Maulsbach Frank Heuten rief auf, in diesem Jahr wieder einen Wandertag durchzuführen. Traditionell gehen die Maulsbacher Schützen an „Vatertag“ wandern. So entschloss man sich am Tag der Deutschen Einheit, 03. Oktober 2021, um 11.00 Uhr am Schützenhaus zu treffen und den Wanderweg zwischen Hirz- und Maulsbach zu erkunden. Heuten begrüßte eine stattliche Anzahl wanderwilliger Vereinsmitglieder. Ein besonderer Gruß galt dem „Ewig amtierenden Königspaar König Tobias I. mit Königin Carina, Kronprinzessin Jana Brankers und Schülerprinz Nils Clemens.

Der starke Trupp startete, geführt von Reimund Seifen durch die Roegen Richtung Niedermaulsbach. Der Wanderweg wurde von der Ortsgemeinde Hirz-Maulsbach am 14. Oktober 2017 der Öffentlichkeit übergeben und verbindet landschaftlich reizvolle Orte mit interessanten heimatgeschichtlichen Aspekten. So können noch Reste der Saynschen Schanz- und Landwehr besichtigt werden. An entsprechenden Stellen des Wanderweges konnten Ratsmitglied Reimund Seifen und der Ortsbürgermeister Dieter Zimmermann noch einige schöne Anekdoten erzählen, außerdem stehen dort auch ausführliche Informationstafeln.

Ein größerer Zwischenstopp wurde an der „Friedenseiche am Hirzbach“ eingelegt. Auch hier erzählten Reimund Seifen und Dieter Zimmermann etwas zu der geschichtlichen Entstehung. Frisch gestärkt und ausgeruht ging es zur letzten Etappe über Hirzbach und Hähnen nach Maulsbach zurück zum Schützenhaus. Dort wurden noch einige schöne Stunden mit herzhaftem Fleisch vom Grill und kühlen Getränken in geselliger Runde verbracht. (stk) Foto: SV Maulsbach