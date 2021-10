Veröffentlicht am 20. Oktober 2021 von wwa

NEITERSEN – Gemeinde Neitersen weiht Artur-Schuh-Weg feierlich ein

An der Weggabelung der Südstraße am Kino, vor dem alten Spritzenhaus trafen sich Verbandsbürgermeister Fred Jüngerich, Ortsbürgermeister Horst Klein, Familien Mitglieder von Artur Schuh, Ortsgemeinderatsmitglieder, Vertreter der Ortsvereine und Personen aus der Bürgerschaft und der MGV Chorgemeinschaft unter der Leitung von Harald Gerhards um gemeinsam dem bisher namenlosen Verbindungsweg zwischen Neitersen und Schöneberg, an dem der Sportplatz, Wiedhalle, Tennisplätze und Feuerwehrhaus liegen, den Namen des ehemaligen Ortsbürgermeisters und Ehrenbürgers Artur Schuh zu geben. Gerahmt wurde die Einweihung vom Chorgesang der MGV Chorgemeinschaf.

Ortsbürgermeister Horst Klein sieht in der Namensgebung eine besondere Würdigung des verdienten Neiterser Artur Schuh. Die Einrichtungen am Weg zwischen Neitersen und Schöneberg hatten bisher keine richtige, korrekte postalische Adresse. Das habe die Verwaltung Altenkirchen bereits schon mehrfach bemängelt. Aus diesem Umstand wurde die Idee geboren, den Weg zu den Sportanlagen, der Wiedhalle und der Feuerwehr den im Jahr 2020 verstorbenen Ehrenbürgers und ehemaligen Ortsbürgermeisters Artur Schuh zu geben. Die allgemeine Resonanz, so Klein, sei positiv gewesen und so habe man den Beschluss im Ortsgemeinderat umgesetzt.

Der heutige Tag, so Klein weiter, sei kein Zufall. Schuh starb genau vor einem Jahr, am 20. Oktober 2020 im Alter von 90 Jahren.

Artur Schuh sei stets am Geschehen in der Gemeinde interessiert gewesen. Täglich unternahm er seine „Inspektionsfahrten“ durch die Gemeinde. Auch der jetzige „Artur-Schuh-Weg“ lag auf seiner täglichen Route. 40 Jahre war Schuh in der Neiterser Kommunalpolitik aktiv. Mit 30 Jahren kam er 1960 in den Gemeinderat, von 1982 bis 1999 war er Ortsbürgermeister.

In seiner Amtstätigkeit wurde das Neubaugebiet Bannerscheid erschlossen, der Sportplatz modernisiert, die Tennisanlage eingerichtet und die Wiedhalle in den Jahren 1992 bis 1994 gebaut. Für sein kommunalpolitisches Engagement wurde ihm die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz verliehen. Letztlich wurde er an seinem 75 Geburtstag zum Ehrenbürger ernannt.

Mit der Namensgebung „Artur-Schuh-Weg“ würdige man ein weiteres Mal die Verdienste von Artur Schuh. Nach der Vorstellung und Anbringung des Namenschildes und Grußworten von Bürgermeister Jüngerich und Sohn Hans-Dieter Schuh, wurde noch zum kleinen Imbiss und Umtrunk in die Wiedhalle gebeten. Fotos: Renate Wachow

Foto: (v.l.): Hans-Dieter Schuh, Karl Heinz Schuh, Fred Jüngerich, Udo Schmidt, Horst Klein, Hildegard Schmidt und Jutta Weidenbruch.