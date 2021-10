Veröffentlicht am 21. Oktober 2021 von wwa

GEBHARDSHAIN – Badmintonverband Rheinland startet Sichtungslehrgänge – Minis der DJK Gebhardshain-Steinebach reisten nach Mayen

Nachdem auch auf Verbandsebene die Nachwuchsarbeit coronabedingt eine lange Zwangspause erlitten hat, nimmt die Planung für das Jahr 2022 langsam Fahrt auf. Vor allem bei den jüngeren Jahrgängen im U12er Bereich, tappen die Verantwortlichen vom Jugend- und Leistungssportreferat momentan noch ziemlich im Dunkeln. Keiner weiß so richtig, welche Kinder in den letzten zwei Jahren ihren Weg zum Badminton in den angeschlossenen Vereinen gefunden haben und wie der Ausbildungsstand sich darstellt.

Um sich einen Überblick zu verschaffen, erfolgte kürzlich die Einladung zu zwei Sichtungslehrgängen, die im Rahmen der Trainerausbildung durchgeführt werden. Mit von der Partie sind dabei Julia Klein und Anna Hoß, die zur Zeit an ihrer „C-Trainer Lizenz Leistungssport“ arbeiten. Zusammen mit neun weiteren angehenden Jungtrainern wurde dabei für die erste Veranstaltung in Mayen ein Tagesprogramm entwickelt, das Motivation, Motorik, Athletik und Technik abdeckt.

Von den Minis waren zwei Jungs und vier Mädchen dabei – zusammen mit 22 Kindern aus anderen Vereinen eine echt quirlige Truppe. Nach der Begrüßung durch den Leistungssportkoordinator, startete man sofort mit dem Aufwärmspiel „Badmintonbiathlon“ als Teamwettbewerb. Anschließend ging es unter der Leitung der Jungtrainer in ständig wechselnden Kleingruppen in ein intensives Training zu den unterschiedlichsten Bereichen des rasanten Ballsports. Natürlich gab es auch immer wieder einige Matches zur Auflockerung des Programms.

Die Organisatoren machten sich dabei eifrig Notizen und waren sich einig, dass wirklich alle hochmotiviert zeigten, was sie schon können. Nach einem weiteren Sichtungslehrgang im Dezember – bei dem weitere Minis des Vereins mit von der Partie sind – erfolgt dann die Auswertung und für einige Kinder eine Berufung in das BVR-Talentteam.

Leonie, Josephine, Elayne, Anni, Jamie und Lenny haben sich jedenfalls hervorragend präsentiert, eine Menge Spaß in Mayen und vermutlich eine ruhige Rückfahrt, nachdem sich alle so richtig ausgepowert hatten. Die Eltern konnten von der Tribüne der Halle aus den ganzen Tag miterleben, wie gut sich die Kids mittlerweile entwickelt haben und wurden so für ihre Fahrdienste mit tollen Eindrücken belohnt.