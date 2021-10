Veröffentlicht am 19. Oktober 2021 von wwa

BETZDORF-SCHEUERFELD – Zahlreiche Anrufe falscher Polizeibeamter in der Region – Betrüger hat keinen Erfolg

Dienstag, 19. Oktober 2021, in der Zeit zwischen 10:30 und 14:00 Uhr kam es zu einer Vielzahl von Anrufen falscher Polizeibeamter im Stadtgebiet Betzdorf und Scheuerfeld. In den meisten Fällen stellte sich der Anrufer als „Ralf Stachel“ vom Raubdezernat oder der Kripo Betzdorf oder nur von der Polizei vor. Dann erfolgte die altbekannte Erzählung von den teils festgenommenen, teils flüchtigen Einbrechern und der bei den Festgenommenen aufgefundenen Adressliste mit der Anschrift der Angerufenen. Manchmal hat der falsche Polizeibeamte noch seine angebliche Dienstnummer mitgeteilt und gesagt, dass man zur Kontrolle die 110 anrufen kann. In allen Fällen blieb es beim Versuch, die aufmerksamen Bürger haben die Betrugsmasche rechtzeitig erkannt. Quelle: Polizei