Veröffentlicht am 19. Oktober 2021 von wwa

BRUCHHAUSEN – Verkehrsunfall in der Waldstraße in Bruchhausen – Fahrer berauscht

Von Montag auf Dienstag, 18. auf 19. Oktober 2021, kam es in Bruchhausen, in der Waldstraße zu einem Verkehrsunfall. Der 28jährige Fahrer eines Audi kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Zaun. Die Unfallstelle erstreckte sich über eine Länge von etwa 40 Meter, an dem PKW entstand erheblicher Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Es entstand bei den Kollegen jedoch auch der Eindruck, dass der Mann nicht nur Alkohol konsumiert hat. So wurde auch ein Drogenschnelltest angeboten. Auch der verlief positiv, was auf den Konsum von Betäubungsmitteln schließen lässt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es wurden Strafverfahren, wegen des Verkehrsdeliktes und auch wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Quelle: Polizei