Veröffentlicht am 19. Oktober 2021 von wwa

LINZ (Rhein) – Jugendlicher unter Alkoholeinfluss führt verbotenes Messer mit

Am Montagnachmittag, 18. Oktober 2021, kontrollierten Beamte der Polizei Linz einen 15jährigen Jugendlichen am Bahnhofsvorplatz in Linz. Der junge Mann verhielt sicher provokant und roch deutlich wahrnehmbar nach Alkohol. Im Rahmen der Kontrolle fanden die Polizeibeamten ein sogenanntes „Springmesser“, dessen Mitführen in dieser Art ein Vergehen nach dem Waffengesetz bedeutet. Um den Alkoholisierungsgrad zu ermitteln, wurde der Jugendliche einem Alkoholtest unterzogen, dabei ergab sich ein Wert von etwas mehr als 0,8 Promille. Das Messer wurde sichergestellt und der 15jährige wird sich im Rahmen einer Strafanzeige verantworten müssen. Er wurde im Anschluss in die Obhut seiner Mutter übergeben. Quelle: Polizei