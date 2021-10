Veröffentlicht am 19. Oktober 2021 von wwa

RHEINBREITBACH – Verkehrsunfallflucht in Rheinbreitbach – Kennzeichen bekannt

In Rheinbreitbach, in der Straße „Auf Staffels“, parkte eine 61jährige Frau ihren Audi A 1 in einer seitlichen Parkbucht. Kurze Zeit später parkte der Fahrzeugführer eines VW Buses unmittelbar hinter dem Audi. Die Fahrerin des Audi bemerkte dies wenig später, als sie zufällig aus dem Fenster eines angrenzenden Gebäudes sah. Da sie aufgrund der beengten Parksituation Probleme befürchtete, fotografierte sie das Kennzeichen des hinter ihr parkenden VW Busses. Später stellte sie tatsächlich eine Beschädigung an ihrem Fahrzeug fest. Die Beschädigungen korrespondierten in Farbe und Höhe mit dem zuvor aufgenommenen VW Bus, der sich nicht mehr vor Ort befand. Die Ermittlungen zu diesem Fall laufen vielversprechend. Quelle: Polizei