BIRKEN-HONIGSESSEN – Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Birken-Honigsessen

Am Montagvormittag, 18. Oktober 2021, gegen 09:05 Uhr, befuhr eine 28jährige Fahrzeugführerin mit ihrem VW Polo die Hauptstraße/K 71 aus Richtung katholische Kirche kommend in Richtung Wissen. In Höhe Haus-Nr. 127 fuhr sie nach eigenen Angaben infolge Unachtsamkeit, ungebremst auf einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Anhänger auf. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro. Der VW Polo war nicht mehr fahrbereit. Quelle und Foto: Polizei