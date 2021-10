Veröffentlicht am 18. Oktober 2021 von wwa

VERBANDSGEMEINDE KIRCHEN – Martinsumzüge in der VG Kirchen finden wieder statt – Mudersbacher treffen sich direkt am Martinsfeuer – Keine Kontakterfassung, Maskenpflicht oder 3G-Regel

Diese Nachricht wird besonders bei Familien mit Kindern für Vorfreude sorgen. Die bei Groß und Klein beliebten Martinsumzüge können in diesem Jahr mit geringen Einschränkungen in der Verbandsgemeinde Kirchen wieder stattfinden.

Möglich macht das eine Anpassung der rheinland-pfälzischen Corona-Bekämpfungsverordnung. Demnach erlaubt das Land die Durchführung der traditionellen Laternenumzüge unter freiem Himmel ohne Kontakterfassung oder Maskenpflicht. Es muss auch nicht kontrolliert werden, ob jemand geimpft, genesen oder getestet ist. Zwischen den Teilnehmenden gilt das Abstandsgebot, wobei Familien oder andere Gruppen zusammen stehen oder gehen dürfen. Auch die Begleitung durch Musikgruppen ist unter Beachtung der Abstandsregel zulässig.

Die Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher sind übereingekommen, dass unter den gegebenen Rahmenbedingungen fast alle Martinsumzüge in der VG Kirchen durchgeführt werden sollen. Lediglich in Mudersbach will man sich direkt am Martinsfeuer treffen (siehe Terminübersicht). „Durch den Wegfall der Kontakterfassung hält sich der organisatorische Aufwand in einem überschaubaren Rahmen“, begrüßt Bürgermeister Andreas Hundhausen die Regelung und sieht darin einen weiteren Schritt hin in Richtung Normalität. Der Kirchener Verwaltungschef unterstreicht die Bedeutung der Brauchtumspflege rund um den Martinstag am 11. November. Bei dem Fest werde an zentrale Grundwerte wie Solidarität und Nächstenliebe erinnert.

Die Verwaltung bittet darauf zu achten, dass auch bei den Zusammenkünften an den Martinsfeuern die Abstände eingehalten werden. Falls vor Ort Martinswecken an die Kinder verteilt werden, besteht bei der Ausgabe die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Davon befreit sind Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres. Auf die sonst üblichen Einstimmungen in den Kirchen muss aufgrund der geltenden Corona-Beschränkungen in diesem Jahr leider verzichtet werden.

Folgende Termine sind in der VG Kirchen geplant:

Brachbach: Samstag, 13. November 2021, im Anschluss an die Vorabendmesse (18.00 Uhr): Aufstellung vor der Kirche mit anschl. Martinsfeuer auf dem Gelände des Feuerwehrhauses. Am Donnerstag, 11. November gemeinsame Weckenverteilung Brachbach/Mudersbach an Schule, Kindergärten und Altenheim.

Friesenhagen: Donnerstag, 11. November 2021, Uhrzeit noch offen: Aufstellung vor der Kirche mit anschl. Martinsfeuer am Festplatz bei der Feuerwehr. Die Ausgabe der Martinswecken ist noch offen.

Harbach: Donnerstag, 11. November 2021, 17.30 Uhr: Aufstellung an der Bushaltestelle in Hinhausen (ehem. Schule) mit anschl. Martinsfeuer. Nach dem Umzug findet keine Weckenausgabe statt.

Kirchen und Ortsbezirke:

Freusburg: Donnerstag, 11. November 2021, 17.30 Uhr: Aufstellung an der Kapelle (Kapellenweg). Der Martinsumzug geht über die Burgstraße bis zum Burghof mit anschl. Martinsfeuer. Die Wecken werden vor Ort verteilt.

Herkersdorf/Offhausen: Mittwoch, 10. November 2021, 18.00 Uhr: Aufstellung am Dorfplatz in Offhausen. Der Martinsumzug verläuft über die K101 in Richtung Herkersdorf bis zur Kreuzung K101/102, von dort über den Waldweg oberhalb der K102 bis zum Platz unterhalb der 1. Kreuzwegstation in Herkersdorf mit anschl. Martinsfeuer. Die Wecken werden vor Ort verteilt.

Katzenbach: Mittwoch, 10. November 2021, 18.45 Uhr: Aufstellung in der Dorfstraße 57. Der Martinsumzug geht zum Bürgerhaus in der Dorfstraße 75 mit anschl. Martinsfeuer. Die Wecken werden vor Ort verteilt.

Kirchen: Mittwoch, 10. November 2021, 17.00 Uhr: Aufstellung an der ev. Kirche.

Wehbach: Donnerstag, 11. November 2021, 17.30 Uhr: Aufstellung am Anfang der Gilsbachstraße. Der Martinsumzug geht zum Festplatz in Wehbach mit anschl. Martinsfeuer. Die Wecken werden vor Ort verteilt. Am Donnerstag, 04. November, um 10.00 Uhr kann Material für das Martinsfeuer auf dem Festplatz in Wehbach abgegeben werden.

Mudersbach: Freitag, 12. November 2021, 17.00 Uhr: Zusammenkunft ohne Umzug am Martinsfeuer auf dem Kirmesplatz mit den Siegtaler Musikanten. Am Donnerstag, 11. November, gemeinsame Weckenverteilung Brachbach/Mudersbach an Schule, Kindergärten und Altenheim.

Niederfischbach: Mittwoch, 10. November 2021, 17.00 Uhr: Aufstellung am Wanderparkplatz in der Donzenbachstraße mit anschl. Liedersingen am Martinsfeuer im Bürgerpark. Weckenverteilung in den Kindergärten, der Schule und im Altenheim.

Sofern noch Angaben offen sind oder sich Änderungen ergeben, werden diese rechtzeitig bekannt gegeben.