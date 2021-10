Veröffentlicht am 18. Oktober 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Kreisausschuss tagt am Montag, 25. Oktober 2021

Am Montag, dem 25. Oktober, findet die 23. Sitzung des Kreisausschusses in der laufenden Wahlperiode des Kreistages statt. Beginn im Wilhelm-Boden-Saal (Raum 111) der Kreisverwaltung in Altenkirchen ist um 16.30 Uhr.

Im öffentlichen Teil der Sitzung geht es um die Reform des ärztlichen Bereitschaftsdienstes, hierzu informieren Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz. Weitere Tagesordnungspunkte sind die Vergabe von Fachingenieurleistungen zur technischen Gebäudeausrüstung im Zuge der Generalsanierung der Marion-Dönhoff-Realschule plus in Wissen, ein Sachstandsbericht zur Umstellung der kreiseigenen Gebäude auf LED-Beleuchtung und die Weiterentwicklung der Tourismusstrukturen im Landkreis. Hierbei geht es um die Fortführung der Projektleitung bzw. um die Einrichtung eines touristischen Backoffice. Schließlich werden noch der Finanzbericht 2021 des Kreises und der Jahresabschluss 2020 des Abfallwirtschaftsbetriebes behandelt. Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung geht es um Vertrags- und Personalangelegenheiten. Informationen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten stehen online im Ratsinformationssystem des Kreises zur Verfügung: https://bit.ly/3FKIokS