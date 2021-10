Veröffentlicht am 18. Oktober 2021 von wwa

MICHELBACH – Jahreshauptversammlung des SV „Adler“ Michelbach 1958

Bei der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins „Adler“ Michelbach 1958, die durch die Corona Pandemie um ein halbes Jahr verschoben wurde, begrüßte der 1. Vorsitzende Frank Becker 27 Mitglieder im Schützenhaus in Michelbach. Zu Beginn wurde die Totenehrung abgehalten und die Beschlussfähigkeit der Versammlung festgestellt. Der Vorsitzende bedankte sich bei seinen Vorstandskollegen, Übungs- und Abteilungsleitern sowie Mitgliedern und Sponsoren, die den Verein im vergangenen Jahr unterstützt haben. Die Tagespunkte wurden von Frank Becker ordnungsgemäß abgehandelt. Der Verein ist gut aufgestellt und in den Mitgliederzahlen leicht fallend.

Durch die Pandemie ist das Vereinsleben so gut wie zum Stillstand gekommen. Lediglich wurden am Vereinsheim Außen- und Innenarbeiten durchgeführt. Der Trainingsbetrieb war mit Einschränkungen teilweise möglich. Der Bericht der Rechnungsführung erwies sich als positiv. Der Mitgliedsbeitrag bleibt weiterhin gleich. Die Kassenprüfung wurde von Prüfern als ordnungsgemäß abgehandelt und der Vorstand entlastet.

Bei den anstehenden Wahlen, die vom Wahlleiter Chris Kraemer durchgeführt wurden, wurde der 1. Vorsitzende Frank Becker, wiedergewählt. Ebenso die stellvertretende Schriftführerin Franzi Kraemer und der Sportleiter Heinz-Willi Ellert. Sowohl der Sportleiter berichtete von einem zurückliegenden, turbulenten Jahr, als auch der Jugendleiter, die immer wieder Termine absagen oder neue Hygienekonzepte erstellen mussten. Tanja Reichel hat den Vorsitz der Gymnastikgruppe übernommen und sprach auch von einem geteilten Jahr, die Abteilung konnte aber noch den Karnevalsumzug begleiten und eine Wanderung durchführen.

Mitgeteilt wurden die gesellschaftlichen Termine für das kommende Jahr, bei denen nochmals um rege Beteiligung geworben wurde. Ebenso wurde darum geworben, den öffentlichen Vorstandsitzungen beizuwohnen, um eine Vielzahl von Ideen zu hören und umzusetzen. Ein etwas anderes Schützenfest für das kommende Jahr ist geplant. Ebenso eine Erneuerung des elektronischen Luftgewehrstandes.

Endlich konnte der Verein sich von dem ehemaligen 2. Vorsitzenden, lange Jahre auch als Jugendwart und Vorsitzender, Günter Imhäuser offiziell verabschieden. Er bekam ein Geschenk und die silberne Verdienstspange. Seine Frau Brigitte erhielt als kleine Entschädigung für das viele Alleinsein einen Blumenstrauß. Die Ehrennadel in Gold für 40jährige Mitgliedschaft bekam Christa Sohnius und Bernd Demmer, die Verdienstnadel in Bronze erhielt Laura Nöllgen in Abwesenheit und Birgit Schreiner. Eine weitere Ehrung erhielt Günter Schleiden, der bei den Ligawettkämpfen Luftgewehr Auflage in der Landesliga den ersten Platz belegte. (bis) Fotos: SV Michelbach