WISSEN – SSV95 Wissen – Am Samstag ist Heimspielzeit in Wissen

Nach eine kurze Herbstferien-Pause im Anschluss an das erfolgreiche Eröffnungsspiel der SSV Herren steht am Samstag, den 23. Oktober 2021 um 18:00 Uhr das erste Wiedersehen mit einigen alten Bekannten an. Man trifft erstmalig auf die DJK Betzdorf, die binnen nur einer Spielzeit (bedingt durch geringe Anzahl an Meldung in der Bezirksliga und profitierten vom Nichtgebrauch des Horchheimer Aufstiegsrechts in dieser Saison) in die Landesliga vordringen konnten.

In der Zwischenzeit hat auch der SSV die Zeit gut genutzt, eine schlagfertige mit einigen ehemaligen Jugendspieler und erfahrenen Handballspielern anreichern zu können. So stehen erstmalig Miguel Brucherseifer, Miguel Brühl, Julian Hering und Max Walterschen im Herrenkader. Ebenso gelang es, Philipp Mosen bereits mit dem Start der Vorbereitung zurückzugewinnen und eine Woche vor dem Derby gegen Betzdorf Sebastian Philipp erneut mit einer Spielberechtigung ausstatten zu können.

Auch nachdem das erste Saisonspiel sich verheißungsvoll anließ und das Spiel gegen die ehemaligen Kameraden besonders sein wird, ändert dies nichts an der klaren Zielsetzung für die Saison 2021/22: Jedes Spiel den bestmöglichen Handball zu präsentieren und sich sowohl individuell als auch in der Mannschaft weiterzuentwickeln und stetig besser zu werden.

Das nächste Heimspiel startet um 18:00 Uhr in der Wissener RS+ Halle und findet unter der 2G+ Regelung statt. Dementsprechend besteht ein Einlasskontingent für max. 25 nichtimmunisierte Menschen, die einen offizielles, negatives Testergebnis mitbringen müssen.

Alle wichtigen Informationen zu allen Abteilungen des SSV, sowie die Spieltermine der Handballer finden sich auf der Homepage www.ssv95-wissen.de. Dort finden sich auch Ansprechpartner und Kontakte.