Veröffentlicht am 17. Oktober 2021 von wwa

NIEDERBIEBER – Unfallverursacher in Niederbieber stand unter Drogeneinfluss

Ein 39jähriger Neuwieder missachtete am Freitagnachmittag, 15. Oktober 2021, in Niederbieber die Vorfahrt einer Autofahrerin und verursachte so einen Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden entstand. Allerdings stellten die Polizeibeamten fest, dass der Neuwieder unter Drogeneinfluss stand. Deshalb wurde ihm eine Blutprobe entnommen und eine Strafanzeige erstattet. In diesem Verfahren wird dann über einen Entzug des Führerscheins entschieden. Quelle: Polizei