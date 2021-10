Veröffentlicht am 17. Oktober 2021 von wwa

NEUSTADT (Wied) Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Neustadt (Wied)

Zu einem Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol kam es in der Nacht von Samstag,16. auf Sonntag, 17. Oktober 2021, in Neustadt (Wied). Der Fahrer eines PKW touchierte auf dem Heimweg von einer Feier zunächst die an der Straße aufgestellten Mülltonnen der Nachbarschaft, ehe er seinen PKW in der Hofeinfahrt der Wohnanschrift parkte. Dort schlief der Fahrer im PKW ein und wurde letztendlich von der Polizei geweckt. Am PKW und an den Mülltonnen entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Quelle: Polizei