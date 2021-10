Veröffentlicht am 16. Oktober 2021 von wwa

KOBLENZ – Einbruch im Mehrfamilienhaus in der Naumburger Straße in Koblenz

Im Verlauf des Donnerstages, 14. Oktober 2021, kam es in der Naumburger Straße in Koblenz zu einem Wohnungseinbruch. Unbekannte Täter hatten die Balkontür aufgehebelt und die Schränke im Wohn- und Schlafzimmer durchwühlt. Die Wohnungsinhaber hatten das Haus am frühen Morgen verlassen und als sie am Nachmittag zurückkehrten, stellten sie den Einbruch und das Fehlen eines Geldbetrages fest. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 1 (0261/103-2510) oder den Kriminaldauerdienst (0261/103-2690). Quelle: Polizei