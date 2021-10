Veröffentlicht am 16. Oktober 2021 von wwa

KOBLENZ – Festnahme nach Ladendiebstahl in Koblenz

Nach einem Diebstahl von zwei teuren Parfums in einer Koblenzer Drogerie konnte sich der Dieb am späten Donnerstagnachmittag, 14. Oktober 2021, nur kurzzeitig an dem gestohlenen Gut erfreuen. Ein Beamter der Bundespolizei, der in Tatortnähe privat unterwegs war, konnte den amtsbekannten und alkoholisierten Dieb stellen und festnehmen. Der Dieb erhielt Hausverbot in der Drogerie und ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls. Quelle: Polizei