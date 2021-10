Veröffentlicht am 16. Oktober 2021 von wwa

DATTENBERG – Verkehrsunfall auf der L 256

Samstagmorgen, 16. Oktober 2021, gegen 08:45 Uhr, befuhr eine 18jährige Fahranfängerin die L 256 aus Richtung Roßbach kommend in Fahrtrichtung Linz am Rhein. Kurz vor dem Krankenhaus Linz kam sie aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Ein kleiner Entstehungsbrand am Fahrzeug konnte durch das beherzte Eingreifen eines Zeugen mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Quelle: Polizei