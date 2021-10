Veröffentlicht am 22. Oktober 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Feldenkrais Workshop im Felsenkeller am 13. November

Am Samstag, den 13. November, findet von 10 bis 13 Uhr der FELDENKRAIS Workshop zum Thema „Kiefer, Nacken & Co.“ im Haus Felsenkeller unter Leitung der Feldenkrais-Pädagogin Christina Schneider statt. „Die Zähne zusammenbeißen“, „hartnäckig bleiben“, „die Stirn bieten“ – unsere Sprache zeigt bereits, wozu wir diese Art von Kraft in bestimmten Situationen brauchen. Wenn dieser Kraftaufwand zu einer grundsätzlichen, unbewussten Haltung wird, kann dies zu Nacken- und Kopfschmerzen, Ohrgeräuschen oder nächtlichem Zähneknirschen führen. Die schonenden, achtsam ausgeführten Bewegungsfolgen, die in diesem Workshop erlernt werden, können helfen die eigene Wahrnehmung zu schulen, um diesen Problemen entgegenzusteuern. Der Workshop ist für Menschen jeden Alters, auch ohne besondere Voraussetzungen, geeignet. Die Gebühr beträgt 45 Euro. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.