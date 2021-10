Veröffentlicht am 21. Oktober 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Bauernhofpädagogik und Gründungsseminar (online)

Am 13. November bietet das Haus Felsenkeller in Kooperation mit der KITA Natura eG ein Seminar aus zwei Bausteinen an. Die Referentin Anne-Marie Muhs ist studierte Ökotrophologin, Montessori-Pädagogin und Betriebswirtin des Handwerks. Sie gründete 1999 den ersten Bauernhofkindergarten auf dem eigenen Bio-Hof in Krummbek (Schleswig-Holstein). Außerdem berät sie Kommunalverwaltungen, die Interesse an der Gründung von Natur- und Bauernhofkindergärten haben. Der Bauernhof bietet ein unerschöpfliches Angebot an Erfahrungs-, Lern- und Spielmöglichkeiten. Gerade für Kinder im Vorschulalter eröffnet sich hier ein Erfahrungsfeld für einprägsame Erlebnisse. Aus diesem Grund lädt das Haus Felsenkeller alle, die sich für Bauernhofpädagogik und / oder die Gründung einer solchen Einrichtung interessieren, ein. In diesem Onlineseminar steht der Morgen (von 9 bis 11:30 Uhr) im Zeichen allgemeiner Infos zur Bauernhofpädagogik. Am Nachmittag (von 14 bis 16 Uhr) steht ein Gründungsseminar mit dem Titel „Wie gründe ich einen Bauernhofkindergarten?“ an. Die Kursgebühr beträgt pro Seminarbaustein 40 Euro und für den gesamten Fortbildungstag 70 Euro. Informationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller, Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon 02681 803598 (rund um die Uhr) oder unter www.haus-felsenkeller.de