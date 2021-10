Veröffentlicht am 16. Oktober 2021 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – „Vertrauliche Begleitung und Hilfe im Ahrtal“: Alexander Schweitzer besucht Beratungsbus in der Flutregion

Unterstützung und Beratung für vom Hochwasser betroffene Gebiete an der Ahr bietet an fünf Tagen in der Woche ein mobiler Beratungsbus an. Gemeinsam mit dem Geschäftsführer Operativ der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit, Daniel Lips, besuchte Arbeitsminister Alexander Schweitzer den Beratungsbus in Dernau. „Mit dem Beratungsbus wurde eine Möglichkeit geschaffen, die Menschen in ihrem Alltag und im direkten Lebensumfeld zu erreichen und kostenlos und vertraulich vor Ort zu begleiten“, sagte Schweitzer.

Das Angebot besteht seit Mitte September. Verantwortlich für die Umsetzung des Beratungsbusses ist die Kreisverwaltung Ahrweiler in Kooperation mit den verschiedensten Institutionen der Region. Die beiden Büros in dem Bus werden immer im Wechsel von den beteiligten Institutionen besetzt. Finanziert wird das Projekt von der Kinderrechtsorganisation Plan International Deutschland e.V.

Bei dem heutigen Besuch wurden die Beratungsbüros im Bus von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Agentur für Arbeit und des Jobcenters genutzt. Arbeitsminister Schweitzer und Daniel Lips haben sich vor Ort mit den Betroffenen ausgetauscht und einen Eindruck über die aktuelle Situation verschafft. Dabei wurde deutlich, wie wichtig die vorhandenen Angebote und Unterstützungsleistungen für die Betroffenen sind. „Unser aller Ziel ist es, möglichst viele Beschäftigte und Unternehmen in der Region zu halten. Gerade für den anstehenden Wiederaufbau werden diese Fachkräfte und Unternehmen der Region hierfür am dringendsten benötigt“, betonte Arbeitsminister Alexander Schweitzer.

So auch die Leistungen der Agenturen für Arbeit und des Jobcenters sowie die Hilfsangebote des Landes. „Mit unseren beiden Landesprojekten ,Ganzheitliches Coaching in der Flutregion‘, die am heutigen Freitag gestartet sind, unterstützen wir die Betroffenen bei verschiedenen Problemen des täglichen Bedarfs. Denn erst wenn die Grundversorgung – wie etwa die Wohnsituation – sichergestellt ist, ist die Rückkehr auf den Arbeitsmarkt wieder möglich“, so Schweitzer.

„Die Folgen der Hochwasserkatastrophe werden die Region noch lange begleiten. Es ist wichtig, dass wir die Dienstleistungen der Agentur für Arbeit und des Jobcenters schnell und unmittelbar anbieten. Der Beratungsbus bietet hierzu eine gute Möglichkeit. Die Bürgerinnen und Bürger nehmen die Beratungen rege in Anspruch. Dabei sind die Anliegen sehr unterschiedlich: manche sind auf der Suche nach einer Arbeits- oder Ausbildungsstelle, andere haben Fragen zur finanziellen Absicherung“, so Daniel Lips.

Die Partner des Beratungsbusses sind:

Agentur für Arbeit Bad Neuenahr-Ahrweiler, das Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Ahrweiler, BAU-Beratung, Anlaufstelle Adenau, die DRK Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie Bad Neuenahr, das Jobcenter Landkreis Ahrweiler, der Jugendhilfe Verein, das Haus der offenen Tür Sinzig, die Katholische Familienbildungsstätte Bad Neuenahr-Ahrweiler e.V., die Lebensberatungsstelle Ahrweiler des Bistums Trier sowie die Caritas.