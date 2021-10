Veröffentlicht am 16. Oktober 2021 von wwa

WISSEN – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in der Blähaustraße in Wissen

Am Freitagmittag, 15. Oktober 2021, kam es im Zeitraum zwischen 12:30 und 13:30 Uhr in der Blähaustraße in Wissen auf dem an der Straße liegenden Parkplatz einer KFZ-Werkstatt zu einer verkehrsunfallbedingten Beschädigung eines geparkten Kleintransporters. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar, der verantwortliche Verursacher entfernte sich jedoch unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei führt ein entsprechendes Ermittlungsverfahren durch. Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder Unfallverursacher machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Wissen unter 02742 – 9350. Quelle: Polizei