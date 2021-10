Veröffentlicht am 16. Oktober 2021 von wwa

RHEINBREITBACH – Diebstahl von zwei hochwertigen Fahrrädern in der Simrockstraße in Rheinbreitbach

In der Nacht von Donnerstag, 14. auf Freitag, 15. Oktober 2021, kam es in der Simrockstraße in Rheinbreitbach zum Diebstahl von zwei hochwertigen Fahrrädern. Im Zeitraum zwischen 23 und 11 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein Rennrad sowie ein Pedelec aus einem Gartenhaus. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Linz/Rhein entgegen. Quelle: Polizei