Veröffentlicht am 16. Oktober 2021 von wwa

NEUWIED – Neuwieder Grundschulen unter neuen Leitungsteams – Neue Führungskräfte an Marienschule und Kunostein-Grundschule

„Ich bin stolz, Teil dieser Schulgemeinschaft zu sein.“ Ein Satz, der zeigt, dass Manuel Mouget angekommen ist in seiner neuen Schule, der Marienschule. Seit diesem Schuljahr leitet er die Grundschule gemeinsam mit seiner Konrektorin Kerrin Lenz. „Hier wird kindbezogen gearbeitet, der Blick auf das Kind ist ein rundum positiver. Das entspricht meinen Erwartungen an eine zeitgemäße Pädagogik“, lobt Manuel Mouget das engagierte Team der Marienschule. Der zweifache Vater war zuletzt an einer Diezer Grundschule stellvertretender Schulleiter.

Wie auch seine Konrektorin Kerrin Lenz widmet sich Mouget derzeit intensiv dem Fach Deutsch als Zweitsprache. „Ich unterrichte jetzt als Schulleiter weniger Stunden als zuvor, aber besonders die Sprachförderung muss an der Marienschule ein Schwerpunkt sein. Die Lehrkräfte stellen sich hier sehr gut auf die Bedürfnisse der Kinder ein und leisten hervorragende pädagogische Arbeit. Da möchte ich als Schulleiter auch meinen Beitrag leisten.“ Das junge Leitungsteam ist sich einig: An der Marienschule herrscht ein gutes Lernklima, das den verschiedenen soziokulturellen Hintergründen der Schülerinnen und Schülern gerecht werden kann. „Dazu trägt auch das Ganztagsangebot bei“, betont Kerrin Lenz, die bisher an einer kleineren Grundschule in der Gemeinde Grafschaft lehrte. Aus gemeinsamer Lehrtätigkeit in Weißenthurm kennt sie bereits die ebenfalls neue Konrektorin der Kunostein-Grundschule Engers.

Sabina Samardzija war bereits nach dem Studium an der Universität Koblenz-Landau in Neuwied tätig, als sie ihr zweites Staatsexamen am hiesigen Studienseminar ablegte. Nun ist sie Konrektorin der Kunostein-Grundschule. Neben ihrem Engagement in den Bereichen Deutsch als Fremdsprache und Alphabetisierung Erwachsener hegt Samardzija eine große Leidenschaft für die Kunst. „Ich freue mich riesig darauf, in diesem herzlichen Umfeld kreative Kunstprojekte mit meinen Schülerinnen und Schülern umzusetzen. Die Wände der Schule sind noch kahl, das werden wir ändern“, plant die Konrektorin der Kunostein-Grundschule. „Ich freue mich darauf, die jeweiligen Schulleitungen bei der Umsetzung ihrer Visionen zu unterstützen“, sagt Sandra Thannhäuser, Leiterin des Amtes für Schule und Sport.

An der Marienschule war der Leitungsstuhl frei geworden, als Michaela Burgmaier-Wilm zum Ende des vergangenen Schuljahres aus dem Dienst ausschied. An der Kunostein-Grundschule stemmte Rektorin Silke Keck bisher allein die Schulleitung, und auch an der Marienschule hatte zuvor eine Vakanz auf der Konrektorinnenstelle bestanden. „Dass wir nun so engagierte und vor allem auch qualifizierte Leitungspersönlichkeiten für unsere städtischen Grundschulen gewinnen konnten, ist mir eine große Freude. Sie können sich darauf verlassen, bei mir immer eine offene Tür und ein offenes Ohr zu finden, wenn es Ihren Schulen an irgendetwas mangelt“, verspricht Bürgermeister Peter Jung.