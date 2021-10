Veröffentlicht am 20. Oktober 2021 von wwa

NEUWIED-ENGERS – Einladung zur Jahresausstellung des Kunstkreis´ 75 Engers – 14 Künstlerinnen und Künstler zeigen ihre Werke im Alten Engerser Rathaus – OB Jan Einig übernimmt die Schirmherrschaft

Wie bereits im Oktober des vergangenen Jahres so wird es auch am Freitag, 29. Oktober 2021, dieses Jahres coronabedingt keine großartige Vernissage geben, die sowohl die beteiligten Künstler und Künstlerinnen als auch die vielen Kunstfreundinnen und -freunde zum Anschauen der Bilder und Objekte der beteiligten Kunstschaffenden zusammenführt.

Doch auch ohne ein solches gesellschaftliches Ereignis, das im restaurierten „Alten Rathaus“ stattfindet, soll die Eröffnung der Ausstellung durchaus zu einem wichtigen Ereignis in der Neuwieder Kreativszene werden, das die Kunstschaffenden mit einem interessierten Publikum zusammenführt. Dabei offerieren die Mitglieder des 1975 von Reinhard Dany mit Unterstützung vom Vorsitzenden des Verkehrs- und Verschönerungsverein, Karlfried Mondorf, gegründeten Vereins erneut ihre traditionelle Jahresausstellung, die unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Jan Einig durchaus sehenswert ist.

Mit dabei ist auch Dieter Becker als einziges Mitglied, das seit 1975 durchgängig mit dabei ist. Zu den ursprünglichen Mitgliedern gehören heute nur noch Werner Scheidweiler und Günter Krummeich, die auch diesmal zu den Ausstellern gehören. Wie Lilo Jaschik erläuterte, fanden die ersten Präsentationen im „Alten Rathaus“ statt, wohin der Kunstkreis nunmehr zurückkehren wird. Später fanden diese in der Kunosteinschule statt, wobei später die Möglichkeit wahrgenommen wurde, im Schloss Engers und im Sommer während der Festspiele in der Abtei Rommersdorf auszustellen.

Nun kommen die heimischen Künstler und Künstlerinnen wieder zurück ins „Alte Rathaus“ und alle hoffen, dass dieser Premiere am Freitag, 29. Oktober ab 19 Uhr auch unter den geltende Corona-Bestimmungen wieder ein besonderer Erfolg beschieden sein möge.

Hierzu laden die Vorsitzende des Kunstkreises, Lilo Jaschik und ihre Freunde und Freundinnen des Kunstkreises die Öffentlichkeit herzlich ein. An den nachfolgenden Tagen ist diese jeweils (bis zum 7. November) von 11 bis 18 Uhr geöffnet, wobei am Eröffnungstag alle ausstellenden Künstler und Künstlerinnen, und in den nachfolgenden Tagen jeweils abwechselnd verschiedene Gruppenmitglieder für informierende Gespräche zur Verfügung stehen.

Am Eröffnungstag wird das Gitarrenduo der Gebrüder Krumscheid die Veranstaltung umrahmen, wobei auch OB Jan Einig sein Kommen an diesem Abend zugesagt hat. Im Verlauf der Jahre wurden die Ausstellungen des Kunstkreis´75 Engers zu einem festen Bestandteil im kulturellen Leben der Stadt, was auch diesmal unbedingt zur Geltung kommen soll.

Jan Einig sowie die Besucher und -innen werden feststellen, dass die ausstellenden Künstler und Künstlerinnen eine Vielzahl von kreativen Eigenschaften und Fertigkeiten beherrschen, wobei deren ausgestellte Objekte zweifellos Lob und Anerkennung bei den Besuchern finden werden. Mitglieder und Aussteller -innen des Kunstkreises 75 Engers sind neben der Vorsitzenden Lilo Jaschik, Dieter Becker, Günther Bruchof, Ilse Christiansen-Kappus, Sezai Dani, Katrin Eggers, Ute Henne, Brigitte Jung, Sabine Koesters, Günter Krummeich, Gemma Rest, Werner Scheidweiler, Gudrun Vielmuth und Dieter Westermann, die sich mit diversen Techniken und Materialien dem Publikum präsentieren werden. (jügr) Archivfoto: Jürgen Grab