Veröffentlicht am 16. Oktober 2021 von wwa

PUDERBACH – LUDWIGSBURG – Karate: Meriel Weiler gewinnt Bronze auf der Deutschen U18 Meisterschaft – Johannes Block erreicht Platz 7 in der Disziplin Kata

Zwei Starter vom KSC Karate Team gehören, mit Platz 3 (Weiler) und Platz 7 (Block), zur Top Ten in Deutschland. Mariel Weiler zeigte sich in sehr guter Form und belegte einen sehr guten dritten Platz. Lediglich im Halbfinale konnte Sie sich nicht durchsetzen. Den Kampf um Platz drei gewann Sie danach wieder sehr souverän.

Johannes Block zeigte sehr starke Kata und konnte sich bis in die Runde der letzten 8 durchsetzen. Dort konnte er sich als siebter mit 24 Punkten Platzieren. Für ein weiterkommen fehlten lediglich 0.4 Punkte, was zeigt wie dicht das Feld in der Spitze war.

Jayla Lueg startete in der Altersklasse U16, konnte sich jedoch noch nicht durchsetzen.

Foto: Mariel Weiler mit Fußtechnik Richtung Kopf