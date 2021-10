Veröffentlicht am 16. Oktober 2021 von wwa

KOBLENZ – Noch freie Plätze im Herbstferienkurs „Scooby – Science out of the box, yeah!“ im Labor oder zuhause für Schülerinnen und Schüler von 13 bis 17

Löten, basteln, schrauben: Wer sich in den Herbstferien mit spannenden Versuchen aus der Elektrotechnik befassen möchte, kann sich jetzt noch für den Ferienkurs „Scooby – Science out of the box, yeah!“ an der Hochschule Koblenz anmelden. Dieser findet am Freitag, 22. Oktober, in einem Labor am RheinMoselCampus Koblenz statt. Ebenso ist eine virtuelle Teilnahme möglich. Das Angebot für Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren ist kostenlos, die Anmeldung erfolgt unter www.hs-koblenz.de/ferienangebote.

Der beliebte „Scooby-Science out of the box, yeah!“ findet, wie bereits im Sommer, hybrid statt: Am 22. Oktober wird im Labor der Hochschule gebaut, geschraubt und gelötet – zum Beispiel ein wasserdichtes Fass ohne Boden, ein Putzroboter oder ein externer Lautsprecher für das Smartphone. Wer nicht an der Hochschule teilnehmen kann oder möchte, kann dies aber auch von zuhause aus tun. Dafür stellt die Hochschule Technik-Kartons mit Bausätzen und Werkzeug zur Verfügung. Nach Anmeldung können die Online-Teilnehmenden diese am 15. oder 18. Oktober jeweils von 17 bis 19 Uhr abholen.

Schülerinnen und Schüler, die vor Ort an den Herbstferienkursen teilnehmen, müssen von Covid-19 genesen, geimpft oder getestet sein. Ein entsprechender Nachweis ist mitzubringen. Weitere Informationen zum Programm sowie zur Anmeldung unter www.hs-koblenz.de/ferienangebote.